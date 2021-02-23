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Зеленський сподівається отримати 1,2 млн доз вакцини...
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Додано: Чет 25 лют, 2021 13:08
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський подякував Президенту Польщі Анджею Дуді за ініціативу передати Україні 1,2 млн доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca і сподівається на її отримання в березні.
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R2
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Додано: Чет 25 лют, 2021 13:08
Угу, это та вакцина которая как пишут не пользуется особо спросом. Сегодня писали что в Германии ею не хотят прививаться и собираются использовать для бомжей. Ну а для нас в самый раз. Интересно было бы посмотреть какой вакциной будут прививаться хозяева нашей страны.
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Igorten
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Додано: Чет 25 лют, 2021 13:22
Igorten написав:
Угу, это та вакцина которая как пишут не пользуется особо спросом. Сегодня писали что в Германии ею не хотят прививаться и собираются использовать для бомжей. Ну а для нас в самый раз. Интересно было бы посмотреть какой вакциной будут прививаться хозяева нашей страны.
Скорее всего никакой. Любая вакцина потенциально опасна. Нормальные люди лечатся, если заболел, а идиоты колют себе весь набор прививок, который им по календарю государство прописывает.
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LOKY
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Додано: Чет 25 лют, 2021 13:32
Igorten написав:
Угу, это та вакцина которая как пишут не пользуется особо спросом. Сегодня писали что в Германии ею не хотят прививаться и собираются использовать для бомжей. Ну а для нас в самый раз. Интересно было бы посмотреть какой вакциной будут прививаться хозяева нашей страны.
ватка, ты спутником уже вмазался и мозг поплыл?
потому что его в европе даже бомжам не рискуют давать. и судя по темпам вакцинации в раше, местные аборигены тоже не сильнно веруют в "аналоговннет"
а вакцина от астразенеки например в британии, откуда она родом, вполне пользуется спросом не только среди бомжей. и с эффективностю все норм.
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Додано: Чет 25 лют, 2021 13:36
только очень упоротый потребитель раша ТВ поверит, что компания из страны третьего мира, которая за 20 лет ни одной вакцины не выпустила, первой в мире сделала не просто вакцину, а самую лучшую с 95% эффективностью
Бесспорным лидером по нему на сегодняшний день в мире является Израиль, где провакцинировано 35,41% населения страны. Другие страны идут с большим отрывом, за исключением ОАЭ (22,71%) и Сейшельских островов (22,32%). В основном процент полностью провакцинированных – это пока еще однозначные цифры (не ранжируя): США (6,07%), Швеция (2,13%), Мальта (4,37), Румыния (3,08%), Испания (2,58%), Сербия (2,60%), Литва (2,50%), Германия (2,23%), Дания (3,04%), Бельгия (2,38%), и т.д.
А по России такой показатель – 1,17% (1,7 млн человек) населения полностью провакцинировано, что ставит РФ на 35–е место в мире
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