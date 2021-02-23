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Зеленський сподівається
отримати 1,2 млн доз вакцини...

Зеленський сподівається отримати 1,2 млн доз вакцини...
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Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 13:08

Зеленський сподівається отримати 1,2 млн доз вакцини...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський подякував Президенту Польщі Анджею Дуді за ініціативу передати Україні 1,2 млн доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca і сподівається на її отримання в березні.

Дивися повний текст Зеленський сподівається отримати 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca від Польщі в березні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 13:08

Угу, это та вакцина которая как пишут не пользуется особо спросом. Сегодня писали что в Германии ею не хотят прививаться и собираются использовать для бомжей. Ну а для нас в самый раз. Интересно было бы посмотреть какой вакциной будут прививаться хозяева нашей страны.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 13:22

  Igorten написав:Угу, это та вакцина которая как пишут не пользуется особо спросом. Сегодня писали что в Германии ею не хотят прививаться и собираются использовать для бомжей. Ну а для нас в самый раз. Интересно было бы посмотреть какой вакциной будут прививаться хозяева нашей страны.

Скорее всего никакой. Любая вакцина потенциально опасна. Нормальные люди лечатся, если заболел, а идиоты колют себе весь набор прививок, который им по календарю государство прописывает.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 13:32

  Igorten написав:Угу, это та вакцина которая как пишут не пользуется особо спросом. Сегодня писали что в Германии ею не хотят прививаться и собираются использовать для бомжей. Ну а для нас в самый раз. Интересно было бы посмотреть какой вакциной будут прививаться хозяева нашей страны.


ватка, ты спутником уже вмазался и мозг поплыл? :mrgreen: потому что его в европе даже бомжам не рискуют давать. и судя по темпам вакцинации в раше, местные аборигены тоже не сильнно веруют в "аналоговннет" :mrgreen:

а вакцина от астразенеки например в британии, откуда она родом, вполне пользуется спросом не только среди бомжей. и с эффективностю все норм.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 13:36

Re: Зеленський сподівається отримати 1,2 млн доз вакцини...

только очень упоротый потребитель раша ТВ поверит, что компания из страны третьего мира, которая за 20 лет ни одной вакцины не выпустила, первой в мире сделала не просто вакцину, а самую лучшую с 95% эффективностью :)

Бесспорным лидером по нему на сегодняшний день в мире является Израиль, где провакцинировано 35,41% населения страны. Другие страны идут с большим отрывом, за исключением ОАЭ (22,71%) и Сейшельских островов (22,32%). В основном процент полностью провакцинированных – это пока еще однозначные цифры (не ранжируя): США (6,07%), Швеция (2,13%), Мальта (4,37), Румыния (3,08%), Испания (2,58%), Сербия (2,60%), Литва (2,50%), Германия (2,23%), Дания (3,04%), Бельгия (2,38%), и т.д.
А по России такой показатель – 1,17% (1,7 млн человек) населения полностью провакцинировано, что ставит РФ на 35–е место в мире
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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