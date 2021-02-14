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Внутрішній ринок не покриє
потребу у валюті для виплат...

Внутрішній ринок не покриє потребу у валюті для виплат...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 14:39

Внутрішній ринок не покриє потребу у валюті для виплат...

Пропонуємо до обговорення:
Внутрішній ринок запозичень не зможе покрити потреби України у валюті для виплат за зовнішнім боргом.

Дивися повний текст Внутрішній ринок не покриє потребу у валюті для виплат боргів — аналітик.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 14:40

у населения на руках столько валюты,что мвф может идти ...гулять.
вот только привлекать ее надо под теже проценты и даже выше,а не под один процент,да еще с налогами.
и налог на доход от депо надо отменить.
но боюсь,что наш 95 квартал в раде до этого не додумается.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 14:53

Tabak
А вы положите в наш банк 20-30 тыс$ учитывая что в лучшем случае вам отдадут 200тыс грн? если его выметут с рынка? После 2013 дураков стало куда меньше играть с государством в азартные игры😁
livs375
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