Внутрішній ринок запозичень не зможе покрити потреби України у валюті для виплат за зовнішнім боргом.
Дивися повний текст Внутрішній ринок не покриє потребу у валюті для виплат боргів — аналітик.
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Додано: Чет 25 лют, 2021 14:39
Внутрішній ринок не покриє потребу у валюті для виплат...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Внутрішній ринок не покриє потребу у валюті для виплат боргів — аналітик.
Додано: Чет 25 лют, 2021 14:40
у населения на руках столько валюты,что мвф может идти ...гулять.
вот только привлекать ее надо под теже проценты и даже выше,а не под один процент,да еще с налогами.
и налог на доход от депо надо отменить.
но боюсь,что наш 95 квартал в раде до этого не додумается.
Додано: Чет 25 лют, 2021 14:53
Tabak
А вы положите в наш банк 20-30 тыс$ учитывая что в лучшем случае вам отдадут 200тыс грн? если его выметут с рынка? После 2013 дураков стало куда меньше играть с государством в азартные игры😁
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