Національне антикорупційне бюро розслідує 25 кримінальних проваджень, які стосуються діяльності НАК "Нафтогаз України".
Дивися повний текст НАБУ розслідує 25 справ стосовно «Нафтогазу».
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Додано: Чет 25 лют, 2021 15:43
НАБУ розслідує 25 справ стосовно «Нафтогазу»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НАБУ розслідує 25 справ стосовно «Нафтогазу».
Додано: Чет 25 лют, 2021 15:43
А стосовно знищення Карпат , коли ця набу буде рослідувати ? День в день лісовози вивозять і їм навіть погода не заважає
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