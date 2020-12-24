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НАБУ розслідує 25 справ
стосовно «Нафтогазу»

НАБУ розслідує 25 справ стосовно «Нафтогазу»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 15:43

НАБУ розслідує 25 справ стосовно «Нафтогазу»

Пропонуємо до обговорення:
Національне антикорупційне бюро розслідує 25 кримінальних проваджень, які стосуються діяльності НАК "Нафтогаз України".

Дивися повний текст НАБУ розслідує 25 справ стосовно «Нафтогазу».
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 15:43

А стосовно знищення Карпат , коли ця набу буде рослідувати ? День в день лісовози вивозять і їм навіть погода не заважає
roman198277
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