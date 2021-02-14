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«Енергоатом» відсудив у
«Гарпока» 4,1 мільярда гривень

«Енергоатом» відсудив у «Гарпока» 4,1 мільярда гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 17:25

«Енергоатом» відсудив у «Гарпока» 4,1 мільярда гривень

Пропонуємо до обговорення:
Госпсуд м. Києва задовольнив позов НАЕК "Енергоатом" проти ДП "Гарантований покупець" щодо стягнення 4,1 млрд грн заборгованості за поставлену електроенергію на початку 2020 року.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 17:25

Признали бы уже ГарПок банкротом, да и всё.
N0mad
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