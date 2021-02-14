|
|
|
«Енергоатом» відсудив у «Гарпока» 4,1 мільярда гривень
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 лют, 2021 17:25
Пропонуємо до обговорення:
Госпсуд м. Києва задовольнив позов НАЕК "Енергоатом" проти ДП "Гарантований покупець" щодо стягнення 4,1 млрд грн заборгованості за поставлену електроенергію на початку 2020 року.
Дивися повний текст «Енергоатом» відсудив у «Гарпока» 4,1 мільярда гривень
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92722
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 25 лют, 2021 17:25
Признали бы уже ГарПок банкротом, да и всё.
-
N0mad
-
-
- Повідомлень: 467
- З нами з: 27.12.11
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter
і 17 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|