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Голова МОЗ нагадав про
можливі побічні ефекти...

Голова МОЗ нагадав про можливі побічні ефекти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 17:32

Голова МОЗ нагадав про можливі побічні ефекти...

Пропонуємо до обговорення:
Побічні ефекти від вакцинації проти COVID-19 схожі на побічні ефекти від вакцинації проти грипу.

Дивися повний текст Голова МОЗ нагадав про можливі побічні ефекти ковід-вакцинації.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 17:32

Про хронические заболевания забыл сказать. Хроникам опасно.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 17:35

  p_a_l написав:Про хронические заболевания забыл сказать. Хроникам опасно.

Уж точно не опаснее самого COVID-19.
_hunter
 
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