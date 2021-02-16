Побічні ефекти від вакцинації проти COVID-19 схожі на побічні ефекти від вакцинації проти грипу.
Дивися повний текст Голова МОЗ нагадав про можливі побічні ефекти ковід-вакцинації.
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Додано: Чет 25 лют, 2021 17:32
Голова МОЗ нагадав про можливі побічні ефекти...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова МОЗ нагадав про можливі побічні ефекти ковід-вакцинації.
Додано: Чет 25 лют, 2021 17:35
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