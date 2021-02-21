Вартість гектара землі коливатиметься в межах 1-2 тисяч доларів.
Дивися повний текст Ринок землі в Україні: експерти розповіли, скільки коштуватиме гектар.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 лют, 2021 17:59
Ринок землі в Україні: експерти розповіли, скільки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ринок землі в Україні: експерти розповіли, скільки коштуватиме гектар.
Додано: Чет 25 лют, 2021 18:14
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 17 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|