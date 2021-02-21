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Ринок землі в Україні:
експерти розповіли, скільки...

Ринок землі в Україні: експерти розповіли, скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 17:59

Ринок землі в Україні: експерти розповіли, скільки...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість гектара землі коливатиметься в межах 1-2 тисяч доларів.

Дивися повний текст Ринок землі в Україні: експерти розповіли, скільки коштуватиме гектар.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 17:59

Неактуально. Уже все распродано.
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 18:14

  ruvex написав:Неактуально. Уже все распродано.


Всё уже украдено до нас. :(
Ratatui
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