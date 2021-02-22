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На імпорт авто Україна
витратила понад 4,2 мільярда...

На імпорт авто Україна витратила понад 4,2 мільярда...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 21:39

На імпорт авто Україна витратила понад 4,2 мільярда...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Укравтопром.

Дивися повний текст На імпорт авто Україна витратила понад 4,2 мільярда доларів США.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 21:39

Що значить "Україна" витратила на імпорт авто? Мається на увазі ДЕРЖАВА УКРАЇНА? Чи пересічні та непересічні українці, мешканці країни? То є дві великі різниці, і не варто їх плутати! Україна ЗАРОБИЛА на імпорті авто, бо майже за всі авто хтось сплатив мито. Дебіли журналісти трохи таки дістали.
waldi_ua
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