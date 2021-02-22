Про це повідомляє Укравтопром.
Дивися повний текст На імпорт авто Україна витратила понад 4,2 мільярда доларів США.
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Додано: Чет 25 лют, 2021 21:39
На імпорт авто Україна витратила понад 4,2 мільярда...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На імпорт авто Україна витратила понад 4,2 мільярда доларів США.
Додано: Чет 25 лют, 2021 21:39
Що значить "Україна" витратила на імпорт авто? Мається на увазі ДЕРЖАВА УКРАЇНА? Чи пересічні та непересічні українці, мешканці країни? То є дві великі різниці, і не варто їх плутати! Україна ЗАРОБИЛА на імпорті авто, бо майже за всі авто хтось сплатив мито. Дебіли журналісти трохи таки дістали.
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