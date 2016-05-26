Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имущество

Додано: Чет 25 лют, 2021 23:01

Зеленский подал в Раду пакет законопроектов о налоговой амнистии.Если коротко, подано аж 4 законопроекта с одинаковым названием (такая прыть), но они пока пусты, а гетьманцов только что в Праве на владу сказал, что цель - вытащить деньги народа из-под матрацев, чтоб их отнесли в банк и чтоб с них люди еще и заплатили дань. При том с чинуш, которые уже задекларировали миллиарды непонятного происхождения, как я понимаю, спроса не будет, как и с оффшоров, до которых не добраться, спрос будет со 100 000 гривен (половина месячной зарплаты в Сан-Франциско) похоронных денег, которые люди копили всю жизнь, зарабатывая тяжки трудом в противостоянии то с рэкетирам, когда ворюги разграбили страну и выкинули всех на рынки, то рэкетирам-коррупционерам в погонах от власти.Лучше бы озаботились тем, куда идут эти налоги, когда медицины нет, менты людей не защищают, а сам зеля имеет оманские оффшоры и слуги народа получают зп в конверте и арендуют тещины квартиры за наш счет, а судьи и прокуроры получают по 10 квартир за наш счет, при этом судят на заказ или вообще не судят годами, вместо того беспредела, что предлагается - залезть в карман всему народу, обязав платить дань со своего имущества, заставлять всех нести деньги в банки олигархов, которые могут испариться в любой момент, еще и и с этого требовать дань вопреки презумпции невиновности, здравому смыслу и срокам давности (по НДФЛ это 3 года). Если бабушка царские червонцы подарила и продал или купил золото в 2001-м, а продал сейчас в 40 раз дороже и т.д. или даже доллар за 12 лет подорожал в 6 раз, или в Польше заработал еще в 90-х, то на каком основании с этого сейчас платить налог? Физическое лицо по закону со всего этого не должно платить налог по нынешним законам, а законы обратной силы не имеют. Вобщем, беспредел и гоп-стоп. Я считаю, если это закончится тем, что комиссары пойдут по квартирам, то подобные инициативы агента кремля гетьманцова способны закончится кровопролитием, так как люди будут защищать свое имущество от посягательств этих бандитов у власти, не так просто оно давалось!