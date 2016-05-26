Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имущество

Додано: Сер 31 бер, 2021 09:30

vitaliy_berdinskikh написав: Schmit написав: С какого х** люди должны платить 5% со сбережений накопленных с 100% белых доходов? С какого х** люди должны платить 5% со сбережений накопленных с 100% белых доходов?

Я не знаю зачем ты этот бред придумал - в законе(пока ещё законопроекте) нет ни одной буквы которую можно было бы трактовать так как это делаешь ты. И уж тем более мне непонятно зачем я должен опровергать этот придуманный тобой бред. Я не знаю зачем ты этот бред придумал - в законе(пока ещё законопроекте) нет ни одной буквы которую можно было бы трактовать так как это делаешь ты. И уж тем более мне непонятно зачем я должен опровергать этот придуманный тобой бред.

Почему бред? Вот например имеется у человека лям гривен (в баксах), заработанный в белую еще в 90-х или даже нахомяченный еще при совке, когда никаких налоговых администраций еще не было. Их нужно указывать в этих амнистдекларациях или нет? Если указать, то нужно уплатить "налох", если не указать, то после 07.2022 за раз потратить эти накопления будет проблематично.