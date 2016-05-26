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Гетьманцов опять хочет обложить
данью сбережения и имущество

Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имущество
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  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 09:13

Re: Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имуще

  Schmit написав:С какого х** люди должны платить 5% со сбережений накопленных с 100% белых доходов?

Я не знаю зачем ты этот бред придумал - в законе(пока ещё законопроекте) нет ни одной буквы которую можно было бы трактовать так как это делаешь ты. И уж тем более мне непонятно зачем я должен опровергать этот придуманный тобой бред.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 09:30

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Schmit написав:С какого х** люди должны платить 5% со сбережений накопленных с 100% белых доходов?

Я не знаю зачем ты этот бред придумал - в законе(пока ещё законопроекте) нет ни одной буквы которую можно было бы трактовать так как это делаешь ты. И уж тем более мне непонятно зачем я должен опровергать этот придуманный тобой бред.

Почему бред? Вот например имеется у человека лям гривен (в баксах), заработанный в белую еще в 90-х или даже нахомяченный еще при совке, когда никаких налоговых администраций еще не было. Их нужно указывать в этих амнистдекларациях или нет? Если указать, то нужно уплатить "налох", если не указать, то после 07.2022 за раз потратить эти накопления будет проблематично.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 09:43

Re: Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имуще

  Schmit написав:Почему бред?

Потому что ты придумал глупость отсутствующую в законе.

  Schmit написав:Их нужно указывать в этих амнистдекларациях или нет?

Прежде чем сочинять страшилки про изъятие 5% от сбережений займись полезным делом: разберись с вот этим вопросом который тебя очень интересует. Заодно узнаешь ответ на вопрос надо ли платить 5% от сбережений.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:01

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Schmit написав:Их нужно указывать в этих амнистдекларациях или нет?

Прежде чем сочинять страшилки про изъятие 5% от сбережений займись полезным делом: разберись с вот этим вопросом который тебя очень интересует. Заодно узнаешь ответ на вопрос надо ли платить 5% от сбережений.

Что тут разбираться, ответ был в самом вопросе. Указывать нужно и соответственно платить "налох". Если не указать, после 07.2022 будут проблемы с доказательством происхождения сбережений.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:05

Re: Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имуще

  Schmit написав:Что тут разбираться, ответ был в самом вопросе.

Та да, ты ж говоришь аксиомами, зачем тебе что либо доказывать.

Пусть другие доказывают что ты соврал когда сказал что надо заплатить 5% с любых сбережений. :mrgreen:

  Schmit написав:Если не указать, после 07.2022 будут проблемы с доказательством происхождения сбережений.

Проблем будет ровно столько же сколько их есть 31 марта 2021 года.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:31

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Schmit написав:Если не указать, после 07.2022 будут проблемы с доказательством происхождения сбережений.

Проблем будет ровно столько же сколько их есть 31 марта 2021 года.

Нет, вы заблуждаетесь, будет жёстче.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:46

  Schmit написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Schmit написав:Их нужно указывать в этих амнистдекларациях или нет?

Прежде чем сочинять страшилки про изъятие 5% от сбережений займись полезным делом: разберись с вот этим вопросом который тебя очень интересует. Заодно узнаешь ответ на вопрос надо ли платить 5% от сбережений.

Что тут разбираться, ответ был в самом вопросе. Указывать нужно и соответственно платить "налох".
Если не указать, после 07.2022 будут проблемы с доказательством происхождения сбережений.

Скоріш за все проблем, якщо грощі білі не буде, але є варіант, шо буде як в тій юморині, коли в союзі купляли туалетний папір...

Принесіть справку, що у вас є унітаз.
Тепер принесіть сам унітаз.
Тепер покажіть, що ви щось їсте,
А тепер покажіть .опу, бо не віримо, що вам потрібен туалетній папір.

як може бути в 22 році, якщо грощі білі?

- ви купляєте тачку за 1 лям, по замовченю у вас 400 тис гриші білі.
- ок, купили, користуєтесь.
- вам звонять \ пишуть листа з податкової і просять пояснити, де ви взяли ще 600 тис.
- і починається цікавий процес пояснень, під час якого можливо усе* ))))

зі. * якщо хтось стикався з податківцями, то гірше них, лише поліціянти...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:58

  Schmit написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Schmit написав:Если не указать, после 07.2022 будут проблемы с доказательством происхождения сбережений.

Проблем будет ровно столько же сколько их есть 31 марта 2021 года.

Нет, вы заблуждаетесь, будет жёстче.

Будет жестче если примут какой-то новый закон об усилении финмониторинга.
Если не примут - то жестче не будет.

В любом случае вопрос жесткости за рамками темы о налоговой амнистии. Единственное что может связаывать вопрос доказывания и вопрос налоговой амнистии - если у тебя есть деньги с которых не был уплачен налог. Тогда и только тогда амнистия это хорошая возможность легализовать их за 2,5-9% чтобы потом не доказывать ничего.

Но ты говорил вообще о другом и тихо слился с темы: 5% со всех сбережений. 8)
Если вчера другой товарищ хотя бы сформулировал это как вопрос, то ты смело написал это как утверждение.
vitaliy_berdinskikh
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