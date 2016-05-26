Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имущество

Я не знаю зачем ты этот бред придумал - в законе(пока ещё законопроекте) нет ни одной буквы которую можно было бы трактовать так как это делаешь ты. И уж тем более мне непонятно зачем я должен опровергать этот придуманный тобой бред.
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Додано: Сер 31 бер, 2021 09:13
Re: Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имуще
Я не знаю зачем ты этот бред придумал - в законе(пока ещё законопроекте) нет ни одной буквы которую можно было бы трактовать так как это делаешь ты. И уж тем более мне непонятно зачем я должен опровергать этот придуманный тобой бред.
Додано: Сер 31 бер, 2021 09:30
Почему бред? Вот например имеется у человека лям гривен (в баксах), заработанный в белую еще в 90-х или даже нахомяченный еще при совке, когда никаких налоговых администраций еще не было. Их нужно указывать в этих амнистдекларациях или нет? Если указать, то нужно уплатить "налох", если не указать, то после 07.2022 за раз потратить эти накопления будет проблематично.
Додано: Сер 31 бер, 2021 09:43
Re: Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имуще
Потому что ты придумал глупость отсутствующую в законе.
Прежде чем сочинять страшилки про изъятие 5% от сбережений займись полезным делом: разберись с вот этим вопросом который тебя очень интересует. Заодно узнаешь ответ на вопрос надо ли платить 5% от сбережений.
Додано: Сер 31 бер, 2021 10:01
Что тут разбираться, ответ был в самом вопросе. Указывать нужно и соответственно платить "налох". Если не указать, после 07.2022 будут проблемы с доказательством происхождения сбережений.
Додано: Сер 31 бер, 2021 10:05
Re: Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имуще
Та да, ты ж говоришь аксиомами, зачем тебе что либо доказывать.
Пусть другие доказывают что ты соврал когда сказал что надо заплатить 5% с любых сбережений.
Проблем будет ровно столько же сколько их есть 31 марта 2021 года.
Додано: Сер 31 бер, 2021 10:31
Додано: Сер 31 бер, 2021 10:46
Скоріш за все проблем, якщо грощі білі не буде, але є варіант, шо буде як в тій юморині, коли в союзі купляли туалетний папір...
Принесіть справку, що у вас є унітаз.
Тепер принесіть сам унітаз.
Тепер покажіть, що ви щось їсте,
А тепер покажіть .опу, бо не віримо, що вам потрібен туалетній папір.
як може бути в 22 році, якщо грощі білі?
- ви купляєте тачку за 1 лям, по замовченю у вас 400 тис гриші білі.
- ок, купили, користуєтесь.
- вам звонять \ пишуть листа з податкової і просять пояснити, де ви взяли ще 600 тис.
- і починається цікавий процес пояснень, під час якого можливо усе* ))))
зі. * якщо хтось стикався з податківцями, то гірше них, лише поліціянти...
Додано: Сер 31 бер, 2021 10:58
Будет жестче если примут какой-то новый закон об усилении финмониторинга.
Если не примут - то жестче не будет.
В любом случае вопрос жесткости за рамками темы о налоговой амнистии. Единственное что может связаывать вопрос доказывания и вопрос налоговой амнистии - если у тебя есть деньги с которых не был уплачен налог. Тогда и только тогда амнистия это хорошая возможность легализовать их за 2,5-9% чтобы потом не доказывать ничего.
Но ты говорил вообще о другом и тихо слился с темы: 5% со всех сбережений.
Если вчера другой товарищ хотя бы сформулировал это как вопрос, то ты смело написал это как утверждение.
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