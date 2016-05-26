Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имущество
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Додано: Сер 31 бер, 2021 15:16
vitaliy_berdinskikh написав: hxbbgaf написав:
С чего вы это взяли?
Из того что нет законов которые устанавливают какие-то новые требования к финмониторингу или налогооблажению после окончания налоговой амнистии.
hxbbgaf написав:
А вы продолжаете талдычить ерунду.
Не, я у тебя хлеб отбирать не буду, давать ещё пять копий рассказа про таврию и мотоцикл.
Нет законов, но марченко утверждает, что будут искать и спрашивать. Значит, придумают, задним числом, конечно, нельзя придумать все, но значит, будет беспредел.
hxbbgaf
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Додано: Сер 31 бер, 2021 15:21
hxbbgaf написав: Нет законов
, но марченко утверждает
Что и требовалось доказать (с)
Три недели разгонешь тут зраду.
А оказывается что законов о конфискации гробовых нет.
Вся работа по организации паники - коту под хвост.
Так и премии лишить могут!
П.С.
Давать ещё пять копий про таврию и мотоцикл, читателям не хватает зрады. И на Минфине повтори.
А потому мы обсудим с
change_pm
кто тут за бабло постит, правда коллего?
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 31 бер, 2021 15:28
vitaliy_berdinskikh написав: hxbbgaf написав: Нет законов
, но марченко утверждает
Что и требовалось доказать (с)
Три недели разгонешь тут зраду.
А оказывается что законов о конфискации гробовых нет.
Вся работа по организации паники - коту под хвост.
Так и премии лишить могут!
П.С.
Давать ещё пять копий про таврию и мотоцикл, читателям не хватает зрады. И на Минфине повтори.
А потому мы обсудим с
change_pm
кто тут за бабло постит, правда коллего?
А то!
hxbbgaf, признавайся скіко платять за пост? Беруть ще в команду грєбців*?
* це я до того, щоб якщо нормас платять, то може і сам почну стро...ть )))
ой, якесь слово
change_pm
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Додано: Сер 31 бер, 2021 18:00
Вместо тысячи слов - этому пидopy платить ничего не собираюсь
https://declarations.com.ua/declaration ... 522e3da4b8
Гетманцев Данило Олександрович 2019, Щорічна
BIGor
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Додано: Сер 31 бер, 2021 18:39
Правильно, друх!!! Основний батл цієї тєми:
Пацики заплатять? Якщо ні, то ПНХ ))))
Сума грошових активів (розділ 12) декларанта і родини в 10+ разів вища за суму всіх доходів (розділ 11) декларанта і родини. Суми, що зазначені у іноземній валюті, переведені в грн за курсом на 31 грудня звітного року
change_pm
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Додано: Сер 31 бер, 2021 18:44
change_pm написав:
Правильно, друх!!! Основний батл цієї тєми:
Пацики заплатять? Якщо ні, то ПНХ ))))
Сума грошових активів (розділ 12) декларанта і родини в 10+ разів вища за суму всіх доходів (розділ 11) декларанта і родини. Суми, що зазначені у іноземній валюті, переведені в грн за курсом на 31 грудня звітного року
А ще Колекція картин 20 - 21 ст. ст. - 15 картин + 2 золотих котла Franck Muller та Rolex. Чуваки просто з жиру бісяться.
BIGor
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Додано: Сер 31 бер, 2021 23:33
BIGor написав: change_pm написав:
Правильно, друх!!! Основний батл цієї тєми:
Пацики заплатять? Якщо ні, то ПНХ ))))
Сума грошових активів (розділ 12) декларанта і родини в 10+ разів вища за суму всіх доходів (розділ 11) декларанта і родини. Суми, що зазначені у іноземній валюті, переведені в грн за курсом на 31 грудня звітного року
А ще Колекція картин 20 - 21 ст. ст. - 15 картин + 2 золотих котла Franck Muller та Rolex. Чуваки просто з жиру бісяться.
Подонок! Просто подонок! При этом собрался всех владельцев таврий и мотоциклов на 5% побрить, разжирели, понимаешь. Они потеряли инстинкт самосохранения.
hxbbgaf
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Додано: Чет 01 кві, 2021 01:24
hxbbgaf написав:
При этом собрался всех владельцев таврий и мотоциклов на 5% побрить, разжирели, понимаешь. Они потеряли инстинкт самосохранения.
Молодец, не бросаешь своё ремесло.
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 01 кві, 2021 07:16
hxbbgaf написав:
Подонок! Просто подонок! При этом собрался всех владельцев таврий и мотоциклов на 5% побрить, разжирели, понимаешь. Они потеряли инстинкт самосохранения.
«Все животные равны, но некоторые животные равнее других»
(С)
BIGor
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