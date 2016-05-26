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Гетьманцов опять хочет обложить
данью сбережения и имущество

Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имущество
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  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 15:16

  vitaliy_berdinskikh написав:
  hxbbgaf написав:С чего вы это взяли?

Из того что нет законов которые устанавливают какие-то новые требования к финмониторингу или налогооблажению после окончания налоговой амнистии.
  hxbbgaf написав:А вы продолжаете талдычить ерунду.

Не, я у тебя хлеб отбирать не буду, давать ещё пять копий рассказа про таврию и мотоцикл.

Нет законов, но марченко утверждает, что будут искать и спрашивать. Значит, придумают, задним числом, конечно, нельзя придумать все, но значит, будет беспредел.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 15:21

Re: Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имуще

  hxbbgaf написав:Нет законов, но марченко утверждает

Что и требовалось доказать (с)

Три недели разгонешь тут зраду.
А оказывается что законов о конфискации гробовых нет. :|

Вся работа по организации паники - коту под хвост.
Так и премии лишить могут! :(

П.С.
Давать ещё пять копий про таврию и мотоцикл, читателям не хватает зрады. И на Минфине повтори.

А потому мы обсудим с change_pm кто тут за бабло постит, правда коллего? 8)
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 15:28

  vitaliy_berdinskikh написав:
  hxbbgaf написав:Нет законов, но марченко утверждает

Что и требовалось доказать (с)

Три недели разгонешь тут зраду.
А оказывается что законов о конфискации гробовых нет. :|

Вся работа по организации паники - коту под хвост.
Так и премии лишить могут! :(

П.С.
Давать ещё пять копий про таврию и мотоцикл, читателям не хватает зрады. И на Минфине повтори.

А потому мы обсудим с change_pm кто тут за бабло постит, правда коллего? 8)

А то!

hxbbgaf, признавайся скіко платять за пост? Беруть ще в команду грєбців*?

* це я до того, щоб якщо нормас платять, то може і сам почну стро...ть )))
ой, якесь слово :oops:
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 18:00

Re: Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имуще

Вместо тысячи слов - этому пидopy платить ничего не собираюсь
https://declarations.com.ua/declaration ... 522e3da4b8
Гетманцев Данило Олександрович 2019, Щорічна
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 18:39

  BIGor написав:Вместо тысячи слов - этому пидopy платить ничего не собираюсь
https://declarations.com.ua/declaration ... 522e3da4b8
Гетманцев Данило Олександрович 2019, Щорічна

Правильно, друх!!! Основний батл цієї тєми:

Пацики заплатять? Якщо ні, то ПНХ ))))
Сума грошових активів (розділ 12) декларанта і родини в 10+ разів вища за суму всіх доходів (розділ 11) декларанта і родини. Суми, що зазначені у іноземній валюті, переведені в грн за курсом на 31 грудня звітного року
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 18:44

  change_pm написав:
  BIGor написав:Вместо тысячи слов - этому пидopy платить ничего не собираюсь
https://declarations.com.ua/declaration ... 522e3da4b8
Гетманцев Данило Олександрович 2019, Щорічна

Правильно, друх!!! Основний батл цієї тєми:

Пацики заплатять? Якщо ні, то ПНХ ))))
Сума грошових активів (розділ 12) декларанта і родини в 10+ разів вища за суму всіх доходів (розділ 11) декларанта і родини. Суми, що зазначені у іноземній валюті, переведені в грн за курсом на 31 грудня звітного року

А ще Колекція картин 20 - 21 ст. ст. - 15 картин + 2 золотих котла Franck Muller та Rolex. Чуваки просто з жиру бісяться.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 23:33

  BIGor написав:
  change_pm написав:
  BIGor написав:Вместо тысячи слов - этому пидopy платить ничего не собираюсь
https://declarations.com.ua/declaration ... 522e3da4b8
Гетманцев Данило Олександрович 2019, Щорічна

Правильно, друх!!! Основний батл цієї тєми:

Пацики заплатять? Якщо ні, то ПНХ ))))
Сума грошових активів (розділ 12) декларанта і родини в 10+ разів вища за суму всіх доходів (розділ 11) декларанта і родини. Суми, що зазначені у іноземній валюті, переведені в грн за курсом на 31 грудня звітного року

А ще Колекція картин 20 - 21 ст. ст. - 15 картин + 2 золотих котла Franck Muller та Rolex. Чуваки просто з жиру бісяться.

Подонок! Просто подонок! При этом собрался всех владельцев таврий и мотоциклов на 5% побрить, разжирели, понимаешь. Они потеряли инстинкт самосохранения.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 01:24

  hxbbgaf написав: При этом собрался всех владельцев таврий и мотоциклов на 5% побрить, разжирели, понимаешь. Они потеряли инстинкт самосохранения.

Молодец, не бросаешь своё ремесло.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 07:16

Re: Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имуще

  hxbbgaf написав:Подонок! Просто подонок! При этом собрался всех владельцев таврий и мотоциклов на 5% побрить, разжирели, понимаешь. Они потеряли инстинкт самосохранения.

«Все животные равны, но некоторые животные равнее других» (С)
BIGor
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  #<1 ... 9101112
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