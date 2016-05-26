Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имущество

Додано: П'ят 02 кві, 2021 01:59

Интересно, как голосовали, все поспехом и по ускоренной процедуре как вор, залезший в чужое жилище. Еще 5 минут назад обсуждали эскалацию на Донбассе, и на тебе, в интернет-СМИ появляется новость, что проголосовали этот пакет с незаконным требованием к гражданам уплатить какие-то проценты со своего приобретенного и законно зарегистрированного нотариусами и гос. органами имущества и отнести все деньги в банки олигархов и еще и с них заплатить. И потом сразу принялись обсуждать разрисованную дверь - тут уже дали волю языкам и жевали эту тему часа 3. При этом по телеку слушал несколько новостных каналов, ни слова о проголосованном пакете, хотя это целый пакет важных законопроектов, если их можно так назвать. Похоже на информационную блокаду! Решили скрывать от народа до последнего и до сих пор на 3-й день по телеку по всем каналам никто ни словом об этом всем не обмолвился! Потом начнут запугивать и требовать бабло. Правительство-рэкет. При этом сами только еще больше разводят коррупцию, слуги продолжают получать зп в конверте, зеля пользоваться оманскими оффшорами, прокуроры получать по 10 квартир за наш счет, гетьманцовы с разумковыми декларировать тонны наличных денег, замки и золотые котлы, чинуши сорить награблеными у нас деньгами по всему миру... И никто ни у кого ничего требовать не будет, понятно, что сношать будут только народ. Надо же их всех кормить и ментов, которые не хотят работать (вон буквально сегодня журналистка рассказывала, что сама вычислила грузина, который ограбил ее квартиру, менты месяц полностью бездействуют и покрывают преступника), судей. прокуроров с миллионами и кучей квартир от государства при том, что дела тянутся годами и никто не хочет работать. Медицины тоже нет, поставить 1 сустав надо 150 000 гривен, в институте сердца людей обдирают до нитки и носят деньги в мешках, в БСП за лечение перелома вследствие сбития машиной на переходе надо отдать далеко не один десяток тысяч гривен со своего кармана, при этом со стороны врачей только хамство вместо человеческого отношения, с ковидом тоже, не знаю, может, кому-то и помогают, нам, увы, не помогли, стоившую жизни моему папе историю скотства на Запорожца 26 и непонятно чего (забрали телефон и не давали все 9 дней общаться) в реанимации другой больницы уже рассказывал на другом форуме. Даже на кладбище на наших смертях они наживаются! Они придумали какую-то бетонную плиту и берут за это сверх ко всему +15 000 гривен. Это же эта власть это придумала! Гореть ей в аду!

Так кому и за что вообще платить налоги, не говоря о предлагающихся незаконных поборах?