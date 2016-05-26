RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Гетьманцов опять хочет обложить
данью сбережения и имущество

Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имущество
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 23:31

Re: Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имуще

  hxbbgaf написав:То везде появлялся, теперь ни на одну передачу не приходит!

Зато по тебе мы не успеваем заскучать.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3619
З нами з: 06.08.19
Подякував: 832 раз.
Подякували: 549 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 00:55

  vitaliy_berdinskikh написав:
  hxbbgaf написав:То везде появлялся, теперь ни на одну передачу не приходит!

Зато по тебе мы не успеваем заскучать.

Ну, сволочи же. Там декларация на 13 страниц, не хвтает только крепостных у этого борцуна с чужим имуществом, и никаких процентов оно платить не собирается, только народ с 400 тыс. гривен и Тавриями собралось обдирать. Побойтесь Бога оправдывать этих подонков!
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22166
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1636 раз.
Подякували: 2288 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 01:59

Интересно, как голосовали, все поспехом и по ускоренной процедуре как вор, залезший в чужое жилище. Еще 5 минут назад обсуждали эскалацию на Донбассе, и на тебе, в интернет-СМИ появляется новость, что проголосовали этот пакет с незаконным требованием к гражданам уплатить какие-то проценты со своего приобретенного и законно зарегистрированного нотариусами и гос. органами имущества и отнести все деньги в банки олигархов и еще и с них заплатить. И потом сразу принялись обсуждать разрисованную дверь - тут уже дали волю языкам и жевали эту тему часа 3. При этом по телеку слушал несколько новостных каналов, ни слова о проголосованном пакете, хотя это целый пакет важных законопроектов, если их можно так назвать. Похоже на информационную блокаду! Решили скрывать от народа до последнего и до сих пор на 3-й день по телеку по всем каналам никто ни словом об этом всем не обмолвился! Потом начнут запугивать и требовать бабло. Правительство-рэкет. При этом сами только еще больше разводят коррупцию, слуги продолжают получать зп в конверте, зеля пользоваться оманскими оффшорами, прокуроры получать по 10 квартир за наш счет, гетьманцовы с разумковыми декларировать тонны наличных денег, замки и золотые котлы, чинуши сорить награблеными у нас деньгами по всему миру... И никто ни у кого ничего требовать не будет, понятно, что сношать будут только народ. Надо же их всех кормить и ментов, которые не хотят работать (вон буквально сегодня журналистка рассказывала, что сама вычислила грузина, который ограбил ее квартиру, менты месяц полностью бездействуют и покрывают преступника), судей. прокуроров с миллионами и кучей квартир от государства при том, что дела тянутся годами и никто не хочет работать. Медицины тоже нет, поставить 1 сустав надо 150 000 гривен, в институте сердца людей обдирают до нитки и носят деньги в мешках, в БСП за лечение перелома вследствие сбития машиной на переходе надо отдать далеко не один десяток тысяч гривен со своего кармана, при этом со стороны врачей только хамство вместо человеческого отношения, с ковидом тоже, не знаю, может, кому-то и помогают, нам, увы, не помогли, стоившую жизни моему папе историю скотства на Запорожца 26 и непонятно чего (забрали телефон и не давали все 9 дней общаться) в реанимации другой больницы уже рассказывал на другом форуме. Даже на кладбище на наших смертях они наживаются! Они придумали какую-то бетонную плиту и берут за это сверх ко всему +15 000 гривен. Это же эта власть это придумала! Гореть ей в аду!
Так кому и за что вообще платить налоги, не говоря о предлагающихся незаконных поборах?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22166
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1636 раз.
Подякували: 2288 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10111213
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Подонок хочет узаконить охоту в нацпарках и заказниках
hxbbgaf » Нед 19 кві, 2020 21:14
1 18516
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 кві, 2020 21:21
hxbbgaf
Имущество семьи Луценко 1, 2
hxbbgaf » Чет 26 тра, 2016 20:22
11 6472
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 вер, 2018 11:18
hxbbgaf
Мысли в слух про инвестиции и сбережения 1, 2
Михалыч » Пон 18 гру, 2017 18:13
10 5366
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2018 00:44
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Еквайринг (92)
02.04.2021 03:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.