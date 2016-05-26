Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имущество

Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:42

hxbbgaf написав: При этом по телеку слушал несколько новостных каналов, ни слова о проголосованном пакете, хотя это целый пакет важных законопроектов, если их можно так назвать. Похоже на информационную блокаду! При этом по телеку слушал несколько новостных каналов, ни слова о проголосованном пакете, хотя это целый пакет важных законопроектов, если их можно так назвать. Похоже на информационную блокаду!

Где-то вскользь всё-же проскакивает информация об этой амнистии для пересичных (правда, зачастую в перекрученном виде), но в целом действительно как-то совсем уж недостаточное внимание внимания уделяется этой афере (более того, часто почему-то эксперты даже одобряют ЭТО, совершаемое в наших укр.реалиях и всё - сбили внимание и перешли на другую тему), даже на "санкционных каналах-террористах". Опять таки никто не разделяет амнистию, нулевую декларацию (если они действительно хотят контролировать расходы-доходы в будущем) между собой.Обычно в подобных случаях "слуги" оправдываются, что-то доказывают, идет какое-то более-менее видимое обсуждение - но тут почти молчок и одобрямс наблюдается.А обрисованную дверь президента неделями обсуждают, это да - это важно. Еще важно, это чей борщ или чей Шевченко и что по этому поводу думает министр культуры с цитатой из фейсбука - гиперважнейшие вопросы.Короче, действительно странно всё это.