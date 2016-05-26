Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имущество

Не слышал, региональные мало кто смотрит, смеотрел Украина 24, Интер, нигде ни словом ни обмолвились, даже на Прямом молчок.
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:39
Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:42
Re: Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имуще
Где-то вскользь всё-же проскакивает информация об этой амнистии для пересичных (правда, зачастую в перекрученном виде), но в целом действительно как-то совсем уж недостаточное внимание внимания уделяется этой афере (более того, часто почему-то эксперты даже одобряют ЭТО, совершаемое в наших укр.реалиях и всё - сбили внимание и перешли на другую тему), даже на "санкционных каналах-террористах". Опять таки никто не разделяет амнистию, нулевую декларацию (если они действительно хотят контролировать расходы-доходы в будущем) между собой.
Обычно в подобных случаях "слуги" оправдываются, что-то доказывают, идет какое-то более-менее видимое обсуждение - но тут почти молчок и одобрямс наблюдается.
А обрисованную дверь президента неделями обсуждают, это да - это важно. Еще важно, это чей борщ или чей Шевченко и что по этому поводу думает министр культуры с цитатой из фейсбука - гиперважнейшие вопросы.
Короче, действительно странно всё это.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:51
Re: Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имуще
Конкретно в обсуждаемом законе о налоговой амнистии наезда нет, если брать его основную часть.
Там вот на днях человек откопал повышение штрафов за неподачу декларации что вообще никак не связано с темой налоговой амнистии, а просто попутно решили что-то поменять в законах и вснули эту норму в первый попавшийся закон - вот тут ещё можно как-то натянуть тему натягивания пересичных.
Но не в самой налоговой амнистии из которогй выкинули идею нулевой декларации и оставили возможность для совестливых заплатить налоги так чтобы это не было слишком больно для кармана. Если совесть не кричит "я хочу заплатить налоги" или если налоги и так все уплачены - налоговая амнистия проходит мимо пересечного незаметно, как и неперечесного тоже. Чиновники, как уже много раз говорилось, не могут воспользоваться налоговой амнистией потому что закон прямо запрещает им финт ушами "не заплатит тогда 18%, могу сейчас заплатить лишь 5%".
Додано: Нед 04 кві, 2021 23:42
С 27-й минуты:
Популистка, конечно, но иногда только она скажет то, о чем приказано молчать другим.
Додано: Пон 05 кві, 2021 10:48
Re: Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имуще
Додано: Сер 07 кві, 2021 10:17
Додано: Сер 07 кві, 2021 10:51
|