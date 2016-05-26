Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имущество

Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:51

hxbbgaf написав: Воруют - в этом вся проблема, а наезжать, еще и непонятно, на каком основании, собрались на тех, у кого нет доступа к взяткам и бюджетным деньгам и кто своим трудом заработал. Воруют - в этом вся проблема, а наезжать, еще и непонятно, на каком основании, собрались на тех, у кого нет доступа к взяткам и бюджетным деньгам и кто своим трудом заработал.

Конкретно в обсуждаемом законе о налоговой амнистии наезда нет, если брать его основную часть.Там вот на днях человек откопал повышение штрафов за неподачу декларации что вообще никак не связано с темой налоговой амнистии, а просто попутно решили что-то поменять в законах и вснули эту норму в первый попавшийся закон - вот тут ещё можно как-то натянуть тему натягивания пересичных.Но не в самой налоговой амнистии из которогй выкинули идею нулевой декларации и оставили возможность для совестливых заплатить налоги так чтобы это не было слишком больно для кармана. Если совесть не кричит "я хочу заплатить налоги" или если налоги и так все уплачены - налоговая амнистия проходит мимо пересечного незаметно, как и неперечесного тоже. Чиновники, как уже много раз говорилось, не могут воспользоваться налоговой амнистией потому что закон прямо запрещает им финт ушами "не заплатит тогда 18%, могу сейчас заплатить лишь 5%".