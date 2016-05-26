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Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имущество
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Додано: Сер 28 кві, 2021 10:37
kluychkooleg написав:
Но завтра прийду покупать машину за 3 миллиона гривень и меня заставят доказывать, что я не верблюд?
- Если вся сумма в наличных - да, конечно. К слову как и в ЕС или США.
- Но (в Украине) заставят доказывать банки, а не налоговая. И банки будет интересовать происхождение денег, а не уплата налогов.
- Но это не имеет никакого отношения к теме налоговой амнистии так как это финмониторинг и он существует уже сейчас, существовал два года назад, десять лет назад. Тогда к слову сумма для мониторинга была всего лишь 150 тысяч. Сейчас 400 тысяч.
Налоговая амнистия вообще ничего не спрашивает о происхождение капиталов, декларант лишь неявно заявляет что деньги имеют законное происхождение (возможно в декларации будет какое-то поле с галочкой или подписью как это делается при передаче персональных данных). Всё, больше никакого доказывания нет.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 28 кві, 2021 11:19
kluychkooleg написав:
Но завтра прийду покупать машину за 3 миллиона гривень и меня заставят доказывать, что я не верблюд?
Однозначно так і буде ))))
Будете носити всі справки про доходи, вам там нарахують, шо стільки ви не могли накопичити...
Потім звідкість з"явиться, наприклад, гривні більше через курс бакса 13 -ріст до- 33, і усе, плати з різниці 19.5% )))
А ще можливо йще і штраф
зі. Ви ж не новонароджений, знаєте, що податкова завжди в свою користь рахує...
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change_pm
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Додано: Сер 28 кві, 2021 11:41
change_pm написав:
зі. Ви ж не новонароджений, знаєте, що податкова завжди в свою користь рахує...
Siedzisz gdzieś w Polsce i myślisz jak typowy czerpak (albo "sowok" po rosyjsku).
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 28 кві, 2021 11:58
vitaliy_berdinskikh написав: change_pm написав:
зі. Ви ж не новонароджений, знаєте, що податкова завжди в свою користь рахує...
Siedzisz gdzieś w Polsce i myślisz jak typowy czerpak (albo "sowok" po rosyjsku).
Не знаю, з чого ти виріщив перейти на особистості...?!
Мій досвід взаємодії з податковими різних країн показав, шо з укр. краще взагалі не взаємодіяти ))))
Міг би навести масу доводів, але і так зрозуміло, що всі, хто взаємодіяв з укр. владними / юридичними / податковими структурами знають, що там якраз і є "совкі"...
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change_pm
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Додано: Сер 28 кві, 2021 13:10
change_pm написав:
Не знаю, з чого ти виріщив перейти на особистості...?!
вкурвило тупое набрсывание
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 28 кві, 2021 13:13
change_pm написав:
Мій досвід взаємодії з податковими різних країн показав, шо з укр. краще взагалі не взаємодіяти ))))
ОК, напиши это именно так "я не читал закон о налоговой амнистии, но в любом случае считаю что связываться с укр.налоговой будет себе дороже - потому в топку то амнистию и гетьманцева
".
Или если ты хочешь это сказать именно в ответ на вопрос kluychkooleg
то наверное сначала надо придумать какой-то логический ход как попытка купить автомобиль за 3 миллиона приведёт Олега на порог налоговой (в который раз напоминаю что финмониторинг делают банки, а не налоговая).
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Додано: Сер 28 кві, 2021 13:15
change_pm написав:
Міг би навести масу доводів, але і так зрозуміло
Понимаешь в чём дело - тут никто не спорит с тем что украинская налоговая это говно. Некому это доказывать. Как ты сам пишешь "и так понятно".
Но б***, при всей своей нелюбви к зеленым я не могу сказать что закон о налоговой амнистии несёт какие-то проблемы пересичному. Да, он непродуманный (как и всё у зеленых), но там нет ничего из того что ему приписывают с середины марта - никто не собирается забирать у пересичного деньги.
Если какой-то пересчиный под наплывом чуйств и совести решил заплатить налоги - пусть платит, хуже от этого никому не будет.
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