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Гетьманцов опять хочет обложить
данью сбережения и имущество

Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имущество
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 10:37

Re: Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имуще

  kluychkooleg написав:Но завтра прийду покупать машину за 3 миллиона гривень и меня заставят доказывать, что я не верблюд?

  • Если вся сумма в наличных - да, конечно. К слову как и в ЕС или США.
  • Но (в Украине) заставят доказывать банки, а не налоговая. И банки будет интересовать происхождение денег, а не уплата налогов.
  • Но это не имеет никакого отношения к теме налоговой амнистии так как это финмониторинг и он существует уже сейчас, существовал два года назад, десять лет назад. Тогда к слову сумма для мониторинга была всего лишь 150 тысяч. Сейчас 400 тысяч.
Налоговая амнистия вообще ничего не спрашивает о происхождение капиталов, декларант лишь неявно заявляет что деньги имеют законное происхождение (возможно в декларации будет какое-то поле с галочкой или подписью как это делается при передаче персональных данных). Всё, больше никакого доказывания нет.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 11:19

  kluychkooleg написав:Но завтра прийду покупать машину за 3 миллиона гривень и меня заставят доказывать, что я не верблюд?

Однозначно так і буде ))))

Будете носити всі справки про доходи, вам там нарахують, шо стільки ви не могли накопичити...

Потім звідкість з"явиться, наприклад, гривні більше через курс бакса 13 -ріст до- 33, і усе, плати з різниці 19.5% )))

А ще можливо йще і штраф :mrgreen:

зі. Ви ж не новонароджений, знаєте, що податкова завжди в свою користь рахує...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 11:41

Re: Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имуще

  change_pm написав:зі. Ви ж не новонароджений, знаєте, що податкова завжди в свою користь рахує...

Siedzisz gdzieś w Polsce i myślisz jak typowy czerpak (albo "sowok" po rosyjsku).
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 11:58

  vitaliy_berdinskikh написав:
  change_pm написав:зі. Ви ж не новонароджений, знаєте, що податкова завжди в свою користь рахує...

Siedzisz gdzieś w Polsce i myślisz jak typowy czerpak (albo "sowok" po rosyjsku).

Не знаю, з чого ти виріщив перейти на особистості...?!

Мій досвід взаємодії з податковими різних країн показав, шо з укр. краще взагалі не взаємодіяти ))))

Міг би навести масу доводів, але і так зрозуміло, що всі, хто взаємодіяв з укр. владними / юридичними / податковими структурами знають, що там якраз і є "совкі"...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 13:10

Re: Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имуще

  change_pm написав:Не знаю, з чого ти виріщив перейти на особистості...?!
вкурвило тупое набрсывание
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 13:13

Re: Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имуще

  change_pm написав:Мій досвід взаємодії з податковими різних країн показав, шо з укр. краще взагалі не взаємодіяти ))))

ОК, напиши это именно так "я не читал закон о налоговой амнистии, но в любом случае считаю что связываться с укр.налоговой будет себе дороже - потому в топку то амнистию и гетьманцева".

Или если ты хочешь это сказать именно в ответ на вопрос kluychkooleg то наверное сначала надо придумать какой-то логический ход как попытка купить автомобиль за 3 миллиона приведёт Олега на порог налоговой (в который раз напоминаю что финмониторинг делают банки, а не налоговая).
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 13:15

Re: Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имуще

  change_pm написав:Міг би навести масу доводів, але і так зрозуміло

Понимаешь в чём дело - тут никто не спорит с тем что украинская налоговая это говно. Некому это доказывать. Как ты сам пишешь "и так понятно".

Но б***, при всей своей нелюбви к зеленым я не могу сказать что закон о налоговой амнистии несёт какие-то проблемы пересичному. Да, он непродуманный (как и всё у зеленых), но там нет ничего из того что ему приписывают с середины марта - никто не собирается забирать у пересичного деньги.

Если какой-то пересчиный под наплывом чуйств и совести решил заплатить налоги - пусть платит, хуже от этого никому не будет.
vitaliy_berdinskikh
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