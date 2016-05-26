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Гетьманцов опять хочет обложить
данью сбережения и имущество

Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имущество
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  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 22:55

  Alex2007 написав:интересное кстати наблюдение: значит когда реально грабят, и это касается достаточно большого количества людей в стране (а если учесть тарифный грабеж - то тут касается каждого) - никто на майдан не выходит, все ок, "классные видосики с президентом смотрим с пацанами".

Просто 73% пока не поняли "гениальной" задумки зеленых азировцев под названием налоховая "амнистия".
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 07:00

  Schmit написав:
  Alex2007 написав:интересное кстати наблюдение: значит когда реально грабят, и это касается достаточно большого количества людей в стране (а если учесть тарифный грабеж - то тут касается каждого) - никто на майдан не выходит, все ок, "классные видосики с президентом смотрим с пацанами".

Просто 73% пока не поняли "гениальной" задумки зеленых азировцев под названием налоховая "амнистия".

Імхо, навіть коли зрозуміють, ніхто нікуди не вийде - не та нація...

Раніше виходили, бо був політичний заказ і спонсори.

Наразі всі спонсори в екстазі злились з зе... тому народу тільки терпіти, і хорошего настроения :!: :mrgreen:
change_pm
 
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  #<1 ... 19202122
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