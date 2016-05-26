Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имущество

Просто 73% пока не поняли "гениальной" задумки зеленых азировцев под названием налоховая "амнистия".
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Додано: Пон 30 сер, 2021 22:55
Просто 73% пока не поняли "гениальной" задумки зеленых азировцев под названием налоховая "амнистия".
Додано: Вів 31 сер, 2021 07:00
Імхо, навіть коли зрозуміють, ніхто нікуди не вийде - не та нація...
Раніше виходили, бо був політичний заказ і спонсори.
Наразі всі спонсори в екстазі злились з зе... тому народу тільки терпіти, і хорошего настроения
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