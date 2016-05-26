Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имущество

Alex2007 написав:интересное кстати наблюдение: значит когда реально грабят, и это касается достаточно большого количества людей в стране (а если учесть тарифный грабеж - то тут касается каждого) - никто на майдан не выходит, все ок, "классные видосики с президентом смотрим с пацанами".
Просто 73% пока не поняли "гениальной" задумки зеленых азировцев под названием налоховая "амнистия".
Alex2007 написав:интересное кстати наблюдение: значит когда реально грабят, и это касается достаточно большого количества людей в стране (а если учесть тарифный грабеж - то тут касается каждого) - никто на майдан не выходит, все ок, "классные видосики с президентом смотрим с пацанами".
Просто 73% пока не поняли "гениальной" задумки зеленых азировцев под названием налоховая "амнистия".
Імхо, навіть коли зрозуміють, ніхто нікуди не вийде - не та нація...
Раніше виходили, бо був політичний заказ і спонсори.
Наразі всі спонсори в екстазі злились з зе... тому народу тільки терпіти, і хорошего настроения
В законе написано одно, а "у Зеленского", пишут, рассказали совсем другое:
В частности, государство оставило своим не бедным гражданам своеобразный "прожиточный минимум", который не нужно декларировать. Речь идет о 400 тысячах гривен сбережений, а также о недвижимости, которую не нужно подтверждать никакими декларациями. Так, не подлежат декларированию квартиры площадью до 120 квадратных метров и дома площадью до 240 квадратных метров, если они имеются только в единственном экземпляре.
В то же время в принятом ими же законе написано вот как:
10. Склад та обсяг активів, джерела одержання (набуття) яких у разі невикористання фізичною особою права на подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації вважаються такими, з яких повністю сплачено податки і збори відповідно до податкового законодавства, становлять: ..... а) об’єкти житлової нерухомості: квартира/квартири, загальна площа якої/яких не перевищує сукупно 120 квадратних метрів, або майнові права, що підтверджені відповідними документами, на таку квартиру або квартири у багатоквартирному житловому будинку незавершеного будівництва;
И как это понимать? Они там сами не знают, что приняли? Если только один объект, то что же выходит - вы, имея какие-то 2 гостинки на 10 или 20 метров или гостинку и дом в селе, приобретенные фиг знает, сколько лет назад, обязаны будете идти и платить проценты гетьманцову со всей стоимости своего имущества, несмотря на сроки давности и презумпцию невиновности? Еще говорится о якобы добровольности амнистии, но при этом добавляется:
Тогда если человек не сможет объяснить происхождение своих капиталов, потраченных на дорогую покупку, его автоматически обяжут уплатить налог с этой покупки. А это уже будет не 5%, как сейчас предлагает налоговая амнистия, а 19,5.
То есть с вас взыщут почти 20% от всей оценочной стоимости вашего имущества, которая может в разы превышать реальную, скорей всего, с помощью реализации его с аукциона уже за копейки своим людям, после чего вы окажетесь на улице? Я правильно понимаю?
Кроме этого, автоматически амнистируем одну квартиру до 120 м², дом до 240 м², земельный участок в пределах норм бесплатной приватизации на каждого человека.
https://gordonua.com/publications/getma ... 69544.html В принятом законе квартиры и сукупно. Гетманцов не знает своего законопроекта? Если одну и потом начнутся претензии ко всем, у кого больше одного объекта, пусть они даже по 20 метров (таких людей много и это совсем не миллионеры), то их завалят судами и будут еще и моральный ущерб компенсировать за то, что мотали нервы человеку, который все законно оформил в свое время, плюс прошли сроки давности и есть презумпция невиновности.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 03 вер, 2021 11:39, всього редагувалось 1 раз.
– Налоговый резидент Украины – это в том числе иностранец с постоянным видом на жительство или гражданин, который был налоговым резидентом на момент получения дохода в Украине. Например, врач работал и жил в Украине, а потом поехал работать доктором в Чехию. За всю жизнь он собрал $50 тыс. Теперь может воспользоваться амнистией. И эти амнистированные деньги будут доказанно иметь легальность происхождения, признаваемую во всем мире.
Так врач же там заплатил налоги. Гетманцов ничего не слышал о конвенции о недопустимости двойного налогооблажения?
Alex2007 написав:интересное кстати наблюдение: значит когда реально грабят, и это касается достаточно большого количества людей в стране (а если учесть тарифный грабеж - то тут касается каждого) - никто на майдан не выходит, все ок, "классные видосики с президентом смотрим с пацанами".
Просто 73% пока не поняли "гениальной" задумки зеленых азировцев под названием налоховая "амнистия".
Імхо, навіть коли зрозуміють, ніхто нікуди не вийде - не та нація...
Раніше виходили, бо був політичний заказ і спонсори.
Наразі всі спонсори в екстазі злились з зе... тому народу тільки терпіти, і хорошего настроения
Правильно написали.
Від себе додам - "пластиліновий народ" - тому так і живе(м)