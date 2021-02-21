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Обсяг ВВП України цьогоріч
зрівняється з показником 2019...

Обсяг ВВП України цьогоріч зрівняється з показником 2019...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лют, 2021 09:12

Обсяг ВВП України цьогоріч зрівняється з показником 2019...

Пропонуємо до обговорення:
У поточному році валовий внутрішній продукт України досягне майже такого самого рівня, як і в 2019 році.

Дивися повний текст Обсяг ВВП України цьогоріч зрівняється з показником 2019 року – експерт.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лют, 2021 09:12

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straponesa
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