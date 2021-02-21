Кожен третій зареєстрований в Києві безробітний - молода людина віком до 35 років.
Дивися повний текст У Києві третину безробітних становить молодь до 35 років - центр зайнятості.
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Додано: П'ят 26 лют, 2021 10:09
У Києві третину безробітних становить молодь до 35 років...
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Дивися повний текст У Києві третину безробітних становить молодь до 35 років - центр зайнятості.
Додано: П'ят 26 лют, 2021 10:09
пахать ніхто не хоче, а от сидіть в офісі і бумажки перевертать хотят усі
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