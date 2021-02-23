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У ВООЗ виступили проти
введення паспортів вакцинації

У ВООЗ виступили проти введення паспортів вакцинації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лют, 2021 11:14

У ВООЗ виступили проти введення паспортів вакцинації

Пропонуємо до обговорення:
Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що паспорти вакцинації від COVID-19 не повинні використовуватися для міжнародних поїздок. Оскільки поки що не відомо, якою мірою вакцини захищають людство від поширення коронавірусу.

Дивися повний текст У ВООЗ виступили проти введення паспортів вакцинації.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лют, 2021 11:14

А як щодо тубер-паспортів, грип-паспортів та гепатит-паспортів? Що за дискримінація захворювань?
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