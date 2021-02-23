|
|
|
У ВООЗ виступили проти введення паспортів вакцинації
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 лют, 2021 11:14
Пропонуємо до обговорення:
Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що паспорти вакцинації від COVID-19 не повинні використовуватися для міжнародних поїздок. Оскільки поки що не відомо, якою мірою вакцини захищають людство від поширення коронавірусу.
Дивися повний текст У ВООЗ виступили проти введення паспортів вакцинації
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92726
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 26 лют, 2021 11:14
А як щодо тубер-паспортів, грип-паспортів та гепатит-паспортів? Що за дискримінація захворювань?
-
0mage0
-
-
- Повідомлень: 2311
- З нами з: 17.03.14
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 391 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|