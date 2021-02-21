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У Кабміні спрогнозували, коли в Україні сповільниться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 лют, 2021 11:20
Пропонуємо до обговорення:
Ціни на продукти в Україні підтягуються до світового рівня. Подорожчання торкнулося такі продукти як яйця, м'ясо, молоко, соняшникова олія, однак воно скоро сповільниться.
Дивися повний текст У Кабміні спрогнозували, коли в Україні сповільниться зростання цін на продукти
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Додано: П'ят 26 лют, 2021 11:20
Повышение цены на яйца связано с закрытием птицефабрик,у одного крупного агрохолдинга какие то проблемы с НАБУ,благодарим пана Сытника что десяток яиц вырос на 80%,видать всех корупционеррв посадил добрался до кур😁
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