В Україні істотно погіршилися настрої малого бізнесу.
Дивися повний текст Головні перешкоди для розвитку бізнесу в Україні.
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Додано: П'ят 26 лют, 2021 11:54
Головні перешкоди для розвитку бізнесу в Україні
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Дивися повний текст Головні перешкоди для розвитку бізнесу в Україні.
Додано: П'ят 26 лют, 2021 11:54
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