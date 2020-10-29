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Держбанки торік скоротили
портфелі NPL на 22%

Держбанки торік скоротили портфелі NPL на 22%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лют, 2021 12:40

Держбанки торік скоротили портфелі NPL на 22%

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році частка непрацюючих кредитів у державних банках скоротилася до 57%, а обсяг непрацюючих кредитів (NPL) – на 22%.

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Повідомлення Додано: П'ят 26 лют, 2021 12:40

Ахаха списали 30 млрд и какой красивый заголовок новости. А по факту этим шарашкиным канторам вообще нужно запретить выдавать кредиты и вкл нбу.
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