Деякі питання залишаються невирішеними.
Дивися повний текст У МВФ озвучили умови для продовження переговорів з Україною.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 лют, 2021 12:46
У МВФ озвучили умови для продовження переговорів з Україною
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МВФ озвучили умови для продовження переговорів з Україною.
Додано: П'ят 26 лют, 2021 12:46
Саботаж власти помощи от мвф влечет повешение бандитам овдп на пару %. Мвф пока не нужен а будет нужен когда бабло надо будет пеоевести в долл.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 31 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|