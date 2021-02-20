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У МВФ озвучили умови для
продовження переговорів з Україною

У МВФ озвучили умови для продовження переговорів з Україною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лют, 2021 12:46

У МВФ озвучили умови для продовження переговорів з Україною

Пропонуємо до обговорення:
Деякі питання залишаються невирішеними.

Дивися повний текст У МВФ озвучили умови для продовження переговорів з Україною.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лют, 2021 12:46

Саботаж власти помощи от мвф влечет повешение бандитам овдп на пару %. Мвф пока не нужен а будет нужен когда бабло надо будет пеоевести в долл.
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