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Зеленський зареєстрував
пакет законопроєктів про...

Зеленський зареєстрував пакет законопроєктів про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лют, 2021 13:23

Зеленський зареєстрував пакет законопроєктів про...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський 25 лютого зареєстрував у Верховній Раді 4 законопроєкти. Вони стосуються податкової амністії.

Дивися повний текст Зеленський зареєстрував пакет законопроєктів про податкову амністію.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лют, 2021 13:23

Если коротко, подано аж 4 законопроекта с одинаковым названием (такая прыть), но они пока пусты, а гетьманцов только что в Праве на владу сказал, что цель - вытащить деньги народа из-под матрацев, чтоб их отнесли в банк и чтоб с них люди еще и заплатили дань. При том с чинуш, которые уже задекларировали миллиарды непонятного происхождения, как я понимаю, спроса не будет, как и с оффшоров, до которых не добраться, спрос будет со 100 000 гривен (половина месячной зарплаты в Сан-Франциско) похоронных денег, которые люди копили всю жизнь, зарабатывая тяжки трудом в противостоянии то с рэкетирам, когда ворюги разграбили страну и выкинули всех на рынки, то рэкетирам-коррупционерам в погонах от власти.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лют, 2021 13:23

Начинается фаза беспредела. Для того беня протолкал зелю! А вы думаете, сказку сделать хотели? Для себя и в Израиль ваше имущество утащить!
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лют, 2021 13:24

Лучше бы озаботились тем, куда идут эти налоги, когда медицины нет, менты людей не защищают, а сам зеля имеет оманские оффшоры и слуги народа получают зп в конверте и арендуют тещины квартиры за наш счет, а судьи и прокуроры получают по 10 квартир за наш счет, при этом судят на заказ или вообще не судят годами, вместо того беспредела, что предлагается - залезть в карман всему народу, обязав платить дань со своего имущества, заставлять всех нести деньги в банки олигархов, которые могут испариться в любой момент, еще и и с этого требовать дань вопреки презумпции невиновности, здравому смыслу и срокам давности (по НДФЛ это 3 года). Если бабушка царские червонцы подарила и продал или купил золото в 2001-м, а продал сейчас в 40 раз дороже и т.д. или даже доллар за 12 лет подорожал в 6 раз, или в Польше заработал еще в 90-х, то на каком основании с этого сейчас платить налог? Физическое лицо по закону со всего этого не должно платить налог по нынешним законам, а законы обратной силы не имеют. Вобщем, беспредел и гоп-стоп. Я считаю, если это закончится тем, что комиссары пойдут по квартирам, то подобные инициативы агента кремля гетьманцова способны закончится кровопролитием, так как люди будут защищать свое имущество от посягательств этих бандитов у власти, не так просто оно давалось!
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лют, 2021 13:25

В первоначальной версии, которую внесли полтора года назад, была цифра 100 тыс. гривен, больше - ты уже богач и у тебя все конфискуют к черту, если посчитают нужным, на презумпцияю невиновности, сроки давности и здравый смысл плевать. Да и это идея гетьманцова, котороая нашла отклик в шариковской душе зели - он еще до выборов у Гордона сказал, что если у кого-то вдруг есть 10 тыс. долларов в сбанке, то надо заставить его поделиться, пусть, говорит, заплатит 300 долларов. Но уже аппетиты растут. Я тогда так послушал и подумал, сколько бед наделали такие идеи и в 1917-м, и в 1933-м, но, похоже, что коробило это только меня, все пропустили мимо ушей или еще хуже - поддержали чистой воды шариковщину. И оно же фарисействует и думает, что издеваться над народом только получит право, а сам будет продолжать копить деньги в оманских оффшорах и втирать лохам, что считает 100 000 гривен или 10 000 долларов огромными деньгами, а не карманными расходами.
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