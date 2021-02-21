Та чому Кабмін не може підвищити ПМ до фактичного рівня.
Дивися повний текст В Україні існує два типи прожиткового мінімуму - КШЕ.
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Додано: П'ят 26 лют, 2021 14:30
В Україні існує два типи прожиткового мінімуму - КШЕ
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Дивися повний текст В Україні існує два типи прожиткового мінімуму - КШЕ.
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