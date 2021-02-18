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Борг ФОП перед державою становить 12,5 млрд грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 лют, 2021 15:14
Пропонуємо до обговорення:
Загальний борг компаній і підприємців становить 21,6 млрд гривень.
Дивися повний текст Борг ФОП перед державою становить 12,5 млрд грн (інфографіка)
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