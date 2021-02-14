Розмір надбавки становитиме близько 400 грн.
Дивися повний текст Пенсіонери недоотримають по 1200 гривень — ЗМІ.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 26 лют, 2021 15:56
Пенсіонери недоотримають по 1200 гривень — ЗМІ
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Дивися повний текст Пенсіонери недоотримають по 1200 гривень — ЗМІ.
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