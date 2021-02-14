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Пенсіонери недоотримають
по 1200 гривень — ЗМІ

Пенсіонери недоотримають по 1200 гривень — ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лют, 2021 15:56

Пенсіонери недоотримають по 1200 гривень — ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Розмір надбавки становитиме близько 400 грн.

Дивися повний текст Пенсіонери недоотримають по 1200 гривень — ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лют, 2021 15:56

Так и не ясно сколько доплатят ну и новости!
anatolmark681
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