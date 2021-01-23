Державний ПриватБанк не зміг оскаржити заборону суду про вилучення 247 АЗС, які пов'язують з групою "Приват" і Ігорем Коломойським.
Дивися повний текст Суд не дозволив ПриватБанку забрати 247 заправок у Коломойського.
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Додано: П'ят 26 лют, 2021 16:16
Суд не дозволив ПриватБанку забрати 247 заправок у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд не дозволив ПриватБанку забрати 247 заправок у Коломойського.
Додано: П'ят 26 лют, 2021 16:16
Что еще можно ожидать от судов, которые судят в интересах ОПГ "Олигархат".
У нас важные реформы - повысить налоги, тарифы ЖКХ, прихватизировать за копейки, но не судебная и правохранительная.
В США, ЕС, МВФ уже в открытую говорят бездарям и/или шлангам в интересах олигархов, что ждут судебную, правохранительную и антикоррупционную реформы.
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