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Суд не дозволив ПриватБанку
забрати 247 заправок у...

Суд не дозволив ПриватБанку забрати 247 заправок у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лют, 2021 16:16

Суд не дозволив ПриватБанку забрати 247 заправок у...

Пропонуємо до обговорення:
Державний ПриватБанк не зміг оскаржити заборону суду про вилучення 247 АЗС, які пов'язують з групою "Приват" і Ігорем Коломойським.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лют, 2021 16:16

Что еще можно ожидать от судов, которые судят в интересах ОПГ "Олигархат".
У нас важные реформы - повысить налоги, тарифы ЖКХ, прихватизировать за копейки, но не судебная и правохранительная.
В США, ЕС, МВФ уже в открытую говорят бездарям и/или шлангам в интересах олигархов, что ждут судебную, правохранительную и антикоррупционную реформы.
Ragnar
 
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