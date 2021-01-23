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Комітет Ради підтримав
збільшення акцизу на тютюнові...

Комітет Ради підтримав збільшення акцизу на тютюнові...
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лют, 2021 17:30

Комітет Ради підтримав збільшення акцизу на тютюнові...

Пропонуємо до обговорення:
25 лютого Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав збільшення ставки акцизного податку на тютюн і тютюнові вироби на 200% з 1 квітня 2021 року, повідомляється на сайті комітету.

Дивися повний текст Комітет Ради підтримав збільшення акцизу на тютюнові вироби на 200%.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лют, 2021 17:30

вартість міжнародних посилок для фізосіб зі 100 євро до 150 євро - що це за така підозріла щедрість, чи то просто намір, який ніколи не здійсниться?, але запам"ятайте мене....
providnyk
 
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