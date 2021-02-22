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Платіжка за газ: українці
переплатили за «температурні...

Платіжка за газ: українці переплатили за «температурні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лют, 2021 20:09

Платіжка за газ: українці переплатили за «температурні...

Пропонуємо до обговорення:
Слід перевірити, чи встановлений у вас лічильник з термокомпенсацією.

Дивися повний текст Платіжка за газ: українці переплатили за «температурні коефіцієнти» тричі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лют, 2021 20:09

Приняли с учетом одобрения правительства через комиссию по тарифам, а ты пересичный иди оспаривай.
ruvex
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