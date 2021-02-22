Слід перевірити, чи встановлений у вас лічильник з термокомпенсацією.
Дивися повний текст Платіжка за газ: українці переплатили за «температурні коефіцієнти» тричі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 лют, 2021 20:09
Платіжка за газ: українці переплатили за «температурні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Платіжка за газ: українці переплатили за «температурні коефіцієнти» тричі.
Додано: П'ят 26 лют, 2021 20:09
Приняли с учетом одобрения правительства через комиссию по тарифам, а ты пересичный иди оспаривай.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|