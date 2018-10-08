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Кличко відмовився передати П
дільсько-Воскресенський...

Кличко відмовився передати Подільсько-Воскресенський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 лют, 2021 02:42

Кличко відмовився передати Подільсько-Воскресенський...

Пропонуємо до обговорення:
Київська влада відмовилася передавати Подільсько-Воскресенський міст "Укравтодору". Державне агентство автомобільних доріг пропонувало добудувати цей міст замість міської влади. Пропозицію робили заради прискорення будівництва, але мер Києва Віталій Кличко не вірить у такий результат.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 лют, 2021 02:42

Такая корова нужна самому.
unicdima
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