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Кличко відмовився передати Подільсько-Воскресенський...
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Додано: Суб 27 лют, 2021 02:42
Пропонуємо до обговорення:
Київська влада відмовилася передавати Подільсько-Воскресенський міст "Укравтодору". Державне агентство автомобільних доріг пропонувало добудувати цей міст замість міської влади. Пропозицію робили заради прискорення будівництва, але мер Києва Віталій Кличко не вірить у такий результат.
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Додано: Суб 27 лют, 2021 02:42
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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