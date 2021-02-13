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Податкова в ході перевірок в 2020 р. виявила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 27 лют, 2021 06:43
Пропонуємо до обговорення:
Державна податкова служба в 2020 році провела 42,4 тис. перевірок, в ході яких виявила порушень на 17,7 млрд грн, при цьому на 9,7 млрд грн з вказаної суми - це порушення, виявлені в ході позапланових перевірок.
Дивися повний текст Податкова в ході перевірок в 2020 р. виявила багатомільярдні порушення
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Додано: Суб 27 лют, 2021 06:44
то из-за чего стоит бросать заниматься бизнесом, чистой воды грабежи и корупция в одном лице. то что нужно точно менять в Украине
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grig90vic
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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