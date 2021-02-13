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Податкова в ході перевірок
в 2020 р. виявила...

Податкова в ході перевірок в 2020 р. виявила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 лют, 2021 06:43

Податкова в ході перевірок в 2020 р. виявила...

Пропонуємо до обговорення:
Державна податкова служба в 2020 році провела 42,4 тис. перевірок, в ході яких виявила порушень на 17,7 млрд грн, при цьому на 9,7 млрд грн з вказаної суми - це порушення, виявлені в ході позапланових перевірок.

Дивися повний текст Податкова в ході перевірок в 2020 р. виявила багатомільярдні порушення.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 лют, 2021 06:44

то из-за чего стоит бросать заниматься бизнесом, чистой воды грабежи и корупция в одном лице. то что нужно точно менять в Украине
grig90vic
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