Україна посідає 127 місце за рівнем середньої зарплати.
Дивися повний текст Середня зарплата в Україні і в світі — рейтинг.
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Додано: Суб 27 лют, 2021 11:01
Середня зарплата в Україні і в світі — рейтинг
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Дивися повний текст Середня зарплата в Україні і в світі — рейтинг.
Додано: Суб 27 лют, 2021 11:20
Re: Середня зарплата в Україні і в світі — рейтинг
фуфло
в Украине с учетом неофицильной части - всяко не меньше 10 тыс. 26 тыс грн программист - улыбнуло. это скорей всего без учета ФОПов.
2,8 тыс дол средняя в США - маловато будет. Скорей 4-5 тыс дол.
в общем фигня какая-то
Додано: Суб 27 лют, 2021 11:47
Всі наведені дані відповідають дійсності. По німцям - точні і по росіянам і по укр-цям. Поїдьте в глибинку і добре, коли там взагалі мають роботу і якусь платню. ФОПи - одиниці, а їх працівники по ринкам, чи магазинам, яка в них платня, 10тис. ?
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