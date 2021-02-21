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Середня зарплата в Україні
і в світі — рейтинг

Середня зарплата в Україні і в світі — рейтинг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 лют, 2021 11:01

Середня зарплата в Україні і в світі — рейтинг

Пропонуємо до обговорення:
Україна посідає 127 місце за рівнем середньої зарплати.

Дивися повний текст Середня зарплата в Україні і в світі — рейтинг.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 лют, 2021 11:02

Відколи в Україні середня зарплата 5,5тис грн?
vovachervinka
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Повідомлення Додано: Суб 27 лют, 2021 11:20

Re: Середня зарплата в Україні і в світі — рейтинг

фуфло
в Украине с учетом неофицильной части - всяко не меньше 10 тыс. 26 тыс грн программист - улыбнуло. это скорей всего без учета ФОПов. :D
2,8 тыс дол средняя в США - маловато будет. Скорей 4-5 тыс дол.
в общем фигня какая-то
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лют, 2021 11:47

Всі наведені дані відповідають дійсності. По німцям - точні і по росіянам і по укр-цям. Поїдьте в глибинку і добре, коли там взагалі мають роботу і якусь платню. ФОПи - одиниці, а їх працівники по ринкам, чи магазинам, яка в них платня, 10тис. ?
providnyk
 
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