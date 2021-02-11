Податковий комітет рекомендував Верховні Раді підтримати у другому читанні та в цілому законопроєкт №4241.
Дивися повний текст Захист боржників від колекторів: комітет підтримав законопроєкт.
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Додано: Суб 27 лют, 2021 12:45
Захист боржників від колекторів: комітет підтримав...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Захист боржників від колекторів: комітет підтримав законопроєкт.
Додано: Суб 27 лют, 2021 12:45
По-сути, всё, чем ныне занимаются подобные "организации" (производная от ОПГ) - это статья о вымогательстве (в простонародье - рэкет).
Почему нужно ещё что-то принимать и кого-то в чём-то ограничивать по уже существующей статье Уголовного Кодекса, мне лично совершенно непонятно.
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