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Захист боржників від колекторів:
комітет підтримав...

Захист боржників від колекторів: комітет підтримав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 лют, 2021 12:45

Захист боржників від колекторів: комітет підтримав...

Пропонуємо до обговорення:
Податковий комітет рекомендував Верховні Раді підтримати у другому читанні та в цілому законопроєкт №4241.

Дивися повний текст Захист боржників від колекторів: комітет підтримав законопроєкт.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 лют, 2021 12:45

По-сути, всё, чем ныне занимаются подобные "организации" (производная от ОПГ) - это статья о вымогательстве (в простонародье - рэкет).
Почему нужно ещё что-то принимать и кого-то в чём-то ограничивать по уже существующей статье Уголовного Кодекса, мне лично совершенно непонятно.
sashamaestro1977
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