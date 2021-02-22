Компанія Apple провела щорічні збори акціонерів, в рамках якої проаналізували результати Apple в 2020 році. Також генеральний директор компанії Тім Кук розповів про деякі плани компанії.
Дивися повний текст Тім Кук обіцяє абсолютно новий iPhone.
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Додано: Суб 27 лют, 2021 12:57
Тім Кук обіцяє абсолютно новий iPhone
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Дивися повний текст Тім Кук обіцяє абсолютно новий iPhone.
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