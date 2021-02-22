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Тім Кук обіцяє
абсолютно новий iPhone

Тім Кук обіцяє абсолютно новий iPhone
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 лют, 2021 12:57

Тім Кук обіцяє абсолютно новий iPhone

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Apple провела щорічні збори акціонерів, в рамках якої проаналізували результати Apple в 2020 році. Також генеральний директор компанії Тім Кук розповів про деякі плани компанії.

Дивися повний текст Тім Кук обіцяє абсолютно новий iPhone.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 лют, 2021 12:58

Выдохлись, такие "нововведения" уже никому не интересны.
unicdima
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