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Розмитнення авто на єврономерах
за тисячу євро: юрист...

Розмитнення авто на єврономерах за тисячу євро: юрист...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 лют, 2021 17:52

Розмитнення авто на єврономерах за тисячу євро: юрист...

Пропонуємо до обговорення:
Розмитнення автомобілів на європейській реєстрації відбуватиметься за новими правилами.

Дивися повний текст Розмитнення авто на єврономерах за тисячу євро: юрист розповів про нюанси законопроєкту.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 лют, 2021 17:52

"Чаще всего их оформляют на иностранную фирму по месту регистрации в Литве, Латвии и Польше" - но на дорогах мы видим польские номера и литовские, их обозначение на самих номерных знаках - PL и LT. Латвийских автомобилей я почти не видел, это большая редкость для Украины. Так что не знаю, зачем ставить на учёт в Латвии, если в Украине LV-номера практически не встречаются. Всё больше PL,LT и BG
Sanyok77
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