Розмитнення автомобілів на європейській реєстрації відбуватиметься за новими правилами.
Дивися повний текст Розмитнення авто на єврономерах за тисячу євро: юрист розповів про нюанси законопроєкту.
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Додано: Суб 27 лют, 2021 17:52
Розмитнення авто на єврономерах за тисячу євро: юрист...
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Дивися повний текст Розмитнення авто на єврономерах за тисячу євро: юрист розповів про нюанси законопроєкту.
Додано: Суб 27 лют, 2021 17:52
"Чаще всего их оформляют на иностранную фирму по месту регистрации в Литве, Латвии и Польше" - но на дорогах мы видим польские номера и литовские, их обозначение на самих номерных знаках - PL и LT. Латвийских автомобилей я почти не видел, это большая редкость для Украины. Так что не знаю, зачем ставить на учёт в Латвии, если в Украине LV-номера практически не встречаются. Всё больше PL,LT и BG
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