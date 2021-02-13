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80% роботодавців готові взяти
на роботу кандидатів без...

80% роботодавців готові взяти на роботу кандидатів без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 лют, 2021 19:58

80% роботодавців готові взяти на роботу кандидатів без...

Пропонуємо до обговорення:
Наявність вищої освіти у шукачів вкрай важлива лише для п’ятої частини роботодавців.

Дивися повний текст 80% роботодавців готові взяти на роботу кандидатів без вищої освіти.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 лют, 2021 20:22

Re: 80% роботодавців готові взяти на роботу кандидатів без..

Так с учетом "реформы" образования процент получивших высшее будет стремиться к нулю, успех будет в получении среднего.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лют, 2021 20:24

Это потому что все охранники с высшим образованием
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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