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Винайдено батареї з
терміном служби 28 000 років

Винайдено батареї з терміном служби 28 000 років
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 лют, 2021 23:15

Винайдено батареї з терміном служби 28 000 років

Пропонуємо до обговорення:
Каліфорнійський стартап NDB представив батарею, яка використовує ядерні відходи, термін служби якої становить понад 28000 років.

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