Каліфорнійський стартап NDB представив батарею, яка використовує ядерні відходи, термін служби якої становить понад 28000 років.
Дивися повний текст Винайдено батареї з терміном служби 28 000 років.
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Додано: Суб 27 лют, 2021 23:15
Винайдено батареї з терміном служби 28 000 років
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Дивися повний текст Винайдено батареї з терміном служби 28 000 років.
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