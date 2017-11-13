На дорогах з’явиться нова розмітка, яка відповідає світовій практиці.
Дивися повний текст На українських дорогах з’явиться нова розмітка.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 лют, 2021 08:47
На українських дорогах з’явиться нова розмітка
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На українських дорогах з’явиться нова розмітка.
Додано: Нед 28 лют, 2021 08:47
На перехрестя не можна виїжджати, якщо на виїзді утворився затор згідно з чинними ПДР, є розмітка чи немає.
Додано: Нед 28 лют, 2021 09:09
Re: На українських дорогах з’явиться нова розмітка
Ці рукопопи і просту стару не здатні нормально намалювати та обновляти.
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