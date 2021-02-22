Середня зарплата в Китаї за останніми даними Національного бюро статистики Китаю у 2019 була на рівні 90 501 юанів за рік.
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Додано: Нед 28 лют, 2021 08:57
Китайці та українці: порівняння зарплат, пенсій та ВВП
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Дивися повний текст Китайці та українці: порівняння зарплат, пенсій та ВВП.
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