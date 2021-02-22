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Китайці та українці: порівняння
зарплат, пенсій та ВВП

Китайці та українці: порівняння зарплат, пенсій та ВВП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 лют, 2021 08:57

Китайці та українці: порівняння зарплат, пенсій та ВВП

Пропонуємо до обговорення:
Середня зарплата в Китаї за останніми даними Національного бюро статистики Китаю у 2019 була на рівні 90 501 юанів за рік.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 лют, 2021 08:57

Логічніше було б "До речі, якщо ви хочете в Китай... "
philippedcnr
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