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Інвестиції в Bitcoin виявилися
для Tesla вигіднішими,...

Інвестиції в Bitcoin виявилися для Tesla вигіднішими,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 лют, 2021 09:28

Інвестиції в Bitcoin виявилися для Tesla вигіднішими,...

Пропонуємо до обговорення:
Нереалізований прибуток Tesla від вкладень $1,5 млрд в Bitcoin виявився вищим, ніж від продажу електромобілів за 2020 рік. Про це повідомила аналітична компанія Wedbush Securities.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 лют, 2021 09:28

Один пузырь инвестирует в другой пузырь.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 28 лют, 2021 09:34

Принесло б - ключове тут оце "б". Якби на городі росли гриби.
0mage0
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Dear_Sir

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