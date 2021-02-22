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Інвестиції в Bitcoin виявилися для Tesla вигіднішими,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 лют, 2021 09:28
Пропонуємо до обговорення:
Нереалізований прибуток Tesla від вкладень $1,5 млрд в Bitcoin виявився вищим, ніж від продажу електромобілів за 2020 рік. Про це повідомила аналітична компанія Wedbush Securities.
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Додано: Нед 28 лют, 2021 09:28
Один пузырь инвестирует в другой пузырь.
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Принесло б - ключове тут оце "б". Якби на городі росли гриби.
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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