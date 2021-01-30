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Винайшли спосіб заряджати
акумулятори у 3-4 рази швидше

Винайшли спосіб заряджати акумулятори у 3-4 рази швидше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 лют, 2021 10:02

Винайшли спосіб заряджати акумулятори у 3-4 рази швидше

Пропонуємо до обговорення:
Японська компанія запропонувала використовувати для виготовлення катодів новий матеріал, який скоротить зарядку акумулятора у 3-4 рази. Проєкт реалізував виробник цементу Taiheiyo Cement.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 лют, 2021 10:02

Теперь изобретайте способ подвода этой громадной энергии к зарядке. И чтобы ничего не поплавилось.
Быстрая зарядка лития - опиум для народа. Это только на питстопах быстро покрышки можно заменить.
p_a_l
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