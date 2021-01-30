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Винайшли спосіб заряджати акумулятори у 3-4 рази швидше
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Додано: Нед 28 лют, 2021 10:02
Пропонуємо до обговорення:
Японська компанія запропонувала використовувати для виготовлення катодів новий матеріал, який скоротить зарядку акумулятора у 3-4 рази. Проєкт реалізував виробник цементу Taiheiyo Cement.
Дивися повний текст Винайшли спосіб заряджати акумулятори у 3-4 рази швидше
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Додано: Нед 28 лют, 2021 10:02
Теперь изобретайте способ подвода этой громадной энергии к зарядке. И чтобы ничего не поплавилось.
Быстрая зарядка лития - опиум для народа. Это только на питстопах быстро покрышки можно заменить.
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