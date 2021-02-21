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В Україні змінилася
ситуація на ринку праці

В Україні змінилася ситуація на ринку праці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 лют, 2021 12:48

В Україні змінилася ситуація на ринку праці

Пропонуємо до обговорення:
В Україні після завершення локдауну дистанційних вакансій стало менше.

Дивися повний текст В Україні змінилася ситуація на ринку праці.
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