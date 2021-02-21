В Україні після завершення локдауну дистанційних вакансій стало менше.
Дивися повний текст В Україні змінилася ситуація на ринку праці.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 28 лют, 2021 12:48
В Україні змінилася ситуація на ринку праці
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Дивися повний текст В Україні змінилася ситуація на ринку праці.
Додано: Нед 28 лют, 2021 12:48
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