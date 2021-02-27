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Найгірший сценарій позаду:
ВООЗ спрогнозувала, коли...

Найгірший сценарій позаду: ВООЗ спрогнозувала, коли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 лют, 2021 13:55

Найгірший сценарій позаду: ВООЗ спрогнозувала, коли...

Пропонуємо до обговорення:
Глава Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ганс Клюге спрогнозував, що пандемія коронавірусу (COVID-19) завершиться на початку наступного року.

Дивися повний текст Найгірший сценарій позаду: ВООЗ спрогнозувала, коли завершиться пандемія.
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