Якщо у віддалених районах встановлювати індивідуальні котельні, це дозволить істотно скоротити суми в платіжках.
Дивися повний текст Українці в рази переплачують за комуналку: як скоротити суми в платіжках.
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Додано: Нед 28 лют, 2021 16:08
Українці в рази переплачують за комуналку: як скоротити...
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Дивися повний текст Українці в рази переплачують за комуналку: як скоротити суми в платіжках.
Додано: Нед 28 лют, 2021 16:08
В этих домах наверняка нет безумных пенсов льготников, ветеранов всех войн и заслуженных героев чего то там...
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