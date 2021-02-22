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Українці в рази переплачують
за комуналку: як скоротити...

Українці в рази переплачують за комуналку: як скоротити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 лют, 2021 16:08

Українці в рази переплачують за комуналку: як скоротити...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо у віддалених районах встановлювати індивідуальні котельні, це дозволить істотно скоротити суми в платіжках.

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R2
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В этих домах наверняка нет безумных пенсов льготников, ветеранов всех войн и заслуженных героев чего то там...
Джон
 
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