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Нові тарифи для мобільних
операторів з 1 липня

Нові тарифи для мобільних операторів з 1 липня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 лют, 2021 17:57

Нові тарифи для мобільних операторів з 1 липня

Пропонуємо до обговорення:
Мобільні абоненти не зможуть дзвонити за доступними тарифами зі своїх мобільних на фіксовані номери України найближчим часом. І це незважаючи на те, що телеком-регулятор почав чергову спробу вплинути на "голосові" розцінки.

Дивися повний текст Нові тарифи для мобільних операторів з 1 липня.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 лют, 2021 17:58

Мы теряем десятки миллионов гривен в месяц, поэтому вынуждены поддерживать такие цены


Поддерживают завышенные тарифы и удивляются что теряют миллионы гривен. Конечно теряют. Желающих звонить задорого нет. :)
Амвросий
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