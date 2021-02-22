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Нові тарифи для мобільних операторів з 1 липня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 лют, 2021 17:57
Пропонуємо до обговорення:
Мобільні абоненти не зможуть дзвонити за доступними тарифами зі своїх мобільних на фіксовані номери України найближчим часом. І це незважаючи на те, що телеком-регулятор почав чергову спробу вплинути на "голосові" розцінки.
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Додано: Нед 28 лют, 2021 17:58
Мы теряем десятки миллионов гривен в месяц, поэтому вынуждены поддерживать такие цены
Поддерживают завышенные тарифы и удивляются что теряют миллионы гривен. Конечно теряют. Желающих звонить задорого нет.
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