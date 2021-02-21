Чисельність найманих працівників в Україні в грудні 2020 року складала 9 948,1 тисяч осіб.
Дивися повний текст Чисельність найманих працівників в Україні впала нижче 10 мільйонів.
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Додано: Нед 28 лют, 2021 18:15
Чисельність найманих працівників в Україні впала нижче...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чисельність найманих працівників в Україні впала нижче 10 мільйонів.
Додано: Нед 28 лют, 2021 18:15
42 млн население
9.9481 млн наемных
3.43 млн предпринимателей
11.241 млн пенсионеров
итого 17.38 млн безработніх из 30.76 млн, т.е. 57% безработица
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