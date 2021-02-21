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Чисельність найманих працівників
в Україні впала нижче...

Чисельність найманих працівників в Україні впала нижче...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 лют, 2021 18:15

Чисельність найманих працівників в Україні впала нижче...

Пропонуємо до обговорення:
Чисельність найманих працівників в Україні в грудні 2020 року складала 9 948,1 тисяч осіб.

Дивися повний текст Чисельність найманих працівників в Україні впала нижче 10 мільйонів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 лют, 2021 18:15

42 млн население
9.9481 млн наемных
3.43 млн предпринимателей
11.241 млн пенсионеров

итого 17.38 млн безработніх из 30.76 млн, т.е. 57% безработица
Амвросий
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