Експерти розділили думки з приводу наслідків будівництва газопроводу "Північний потік-2" для України.
Дивися повний текст Експерти розповіли про наслідки запуску «Північного потоку-2» для України.
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Додано: Нед 28 лют, 2021 19:45
Експерти розповіли про наслідки запуску «Північного...
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Дивися повний текст Експерти розповіли про наслідки запуску «Північного потоку-2» для України.
Додано: Нед 28 лют, 2021 19:45
" РФ зможе виправдати свою відмову від транзиту через Україну через якусь «аварію».------- Таке Україна мала з Туркменським дешевшим газом... Тоді також труба вибухнула і півроку її ремонтували, поки туркменський газ не пішов у Китай. Тому треба вже сьогодні диверсифікувати і демонополізувати реверсні можливості з Заходу. Достатньо того, що ми 80% дизпалива і бензину і досі отримуємо з Росії і Білорусі (але також російських - вентиль то один!). Куди дивиться СНБО?
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