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Експерти розповіли про
наслідки запуску «Північного...

Експерти розповіли про наслідки запуску «Північного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 лют, 2021 19:45

Експерти розповіли про наслідки запуску «Північного...

Пропонуємо до обговорення:
Експерти розділили думки з приводу наслідків будівництва газопроводу "Північний потік-2" для України.

Дивися повний текст Експерти розповіли про наслідки запуску «Північного потоку-2» для України.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 лют, 2021 19:45

" РФ зможе виправдати свою відмову від транзиту через Україну через якусь «аварію».------- Таке Україна мала з Туркменським дешевшим газом... Тоді також труба вибухнула і півроку її ремонтували, поки туркменський газ не пішов у Китай. Тому треба вже сьогодні диверсифікувати і демонополізувати реверсні можливості з Заходу. Достатньо того, що ми 80% дизпалива і бензину і досі отримуємо з Росії і Білорусі (але також російських - вентиль то один!). Куди дивиться СНБО?
nikevm50
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