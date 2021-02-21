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Як перевірити авто за
VIN-кодом (інфографіка)

Як перевірити авто за VIN-кодом (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 лют, 2021 20:07

Як перевірити авто за VIN-кодом (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Сервісні центри МВС пропонують цікавий онлайн-сервіс – перевірка авто за VIN-кодом.

Дивися повний текст Як перевірити авто за VIN-кодом (інфографіка).
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