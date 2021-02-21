Сервісні центри МВС пропонують цікавий онлайн-сервіс – перевірка авто за VIN-кодом.
Дивися повний текст Як перевірити авто за VIN-кодом (інфографіка).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 28 лют, 2021 20:07
Як перевірити авто за VIN-кодом (інфографіка)
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Дивися повний текст Як перевірити авто за VIN-кодом (інфографіка).
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